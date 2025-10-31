Vernissage Atelier Beaux-arts et nature Coutances
5 Place de la Poissonnerie Coutances Manche
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31 18:00:00
Vernissage Atelier Beaux-arts et nature au 5 place de la Poissonnerie à Coutances.
Du 30 octobre au 1er novembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h ou sur rendez-vous. .
5 Place de la Poissonnerie Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 32 78 77 48 jb.doubilet@gmail.com
