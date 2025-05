VERNISSAGE ATELIER D’ART JEAN MICHEL LAFITTE ET PECHANNE – Minerve, 23 mai 2025 07:00, Minerve.

Hérault

VERNISSAGE ATELIER D’ART JEAN MICHEL LAFITTE ET PECHANNE 1 Rue de la Tour Minerve Hérault

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous invitons au vernissage de cette nouvelle saison 2025

le vendredi 23 et/ou le samedi 24 mai à partir de 18h00 dans notre atelier à Minerve.

Nous reprenons ces soirées après quelques années d’interruption dues à la COVID. Ce sera un moment convivial pour retrouver les amis et les connaissances et pour découvrir les dernières créations de Jean Michel Lafitte et le livre de Pechanne récemment publié.

A très bientôt

(Merci de confirmer ci-possible votre présence)

(Le parking panoramique de l’aire du Bouys est gratuit de 19h00 à 2h00, le parking bus est accessible à tous gratuitement dès 18h30) .

1 Rue de la Tour

Minerve 34210 Hérault Occitanie +33 6 74 38 47 53 atelierdartlafitte@orange.fr

English :

It is with great pleasure that we invite you to the opening of this new 2025 season

German :

Wir freuen uns, Sie zur Eröffnung der neuen Saison 2025 einladen zu dürfen

Italiano :

Siamo lieti di invitarvi all’inaugurazione della nuova stagione 2025

Espanol :

Nos complace invitarle a la inauguración de la nueva temporada 2025

