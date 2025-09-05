Vernissage au Bocal Le Bocal Salins-les-Bains

Vernissage au Bocal

Le Bocal 8 Rue de la République Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 18:30:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Vernissage de la nouvelle exposition !

Quelle que soit la matière qu’elles empruntent pour s’exprimer, leurs motivations prennent le chemin de l’émotion.

Parce que leur sensibilité les pousse à se transcender, leurs oeuvres font passer leur maitrise après la surprise et le plaisir qu’elles nous procurent.

LE BOCAL

Un lieu d’exposition-vente dédié aux métiers d’art. Sa programmation, d’avril à décembre, propose tous les mois un thème différent pour une mise en lumière des multiples facettes de l’artisanat.

Nous organisons des événements accueillant du public et destinés à mettre en valeur les artisans d’art et les techniques qu’ils emploient. Ces actions peuvent également prendre la forme de conférences, ateliers, stages, démonstrations, formations & édition de publications.

Nouveau L’espace Boutique

Au sein de la galerie vous allez ainsi retrouver le travail de six artisans dont les oeuvres seront présentes en permanence.

Pour cette année 2025 il s’agit de

SABINE BOILLEY

Peggy ERRAKI

Christine RUFFINONI

Marguerite CAILLÉ

Marjorie MARTINS

Éloi WAUQUIEZ .

Le Bocal 8 Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 91 09 53 contact@galerielebocal.art

English :

German : Vernissage au Bocal

Italiano :

Espanol :

L’événement Vernissage au Bocal Salins-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-29 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA