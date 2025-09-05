Vernissage au Bocal Le Bocal Salins-les-Bains
Vernissage au Bocal Le Bocal Salins-les-Bains vendredi 7 novembre 2025.
Vernissage au Bocal
Le Bocal 8 Rue de la République Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 18:30:00
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07
Vernissage de la nouvelle exposition !
Quelle que soit la matière qu’elles empruntent pour s’exprimer, leurs motivations prennent le chemin de l’émotion.
Parce que leur sensibilité les pousse à se transcender, leurs oeuvres font passer leur maitrise après la surprise et le plaisir qu’elles nous procurent.
LE BOCAL
Un lieu d’exposition-vente dédié aux métiers d’art. Sa programmation, d’avril à décembre, propose tous les mois un thème différent pour une mise en lumière des multiples facettes de l’artisanat.
Nous organisons des événements accueillant du public et destinés à mettre en valeur les artisans d’art et les techniques qu’ils emploient. Ces actions peuvent également prendre la forme de conférences, ateliers, stages, démonstrations, formations & édition de publications.
Nouveau L’espace Boutique
Au sein de la galerie vous allez ainsi retrouver le travail de six artisans dont les oeuvres seront présentes en permanence.
Pour cette année 2025 il s’agit de
SABINE BOILLEY
Peggy ERRAKI
Christine RUFFINONI
Marguerite CAILLÉ
Marjorie MARTINS
Éloi WAUQUIEZ .
Le Bocal 8 Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 91 09 53 contact@galerielebocal.art
English :
German : Vernissage au Bocal
Italiano :
Espanol :
L’événement Vernissage au Bocal Salins-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-29 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA