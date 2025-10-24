Vernissage au Café-Brocante La flemme Saint-Malo

Vernissage au Café-Brocante La flemme

51 Rue ville Pépin Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-24 19:00:00

fin : 2025-10-24 21:00:00

Vernissage le vendredi 24 octobre à partir de 19 heures pour célébrer nos nouveaux artistes Muhuc qui nous as fait le plaisir d’illustrer notre invitation, Ekaterina qui nous invite à la paréidolie, Elisabeth qui nous fait voyager à l’encre de chine et Mukuss qui provoque mais reste poétique malgré tout… .

51 Rue ville Pépin Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 59 16 16 26

