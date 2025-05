[Vernissage] Au Fil de l’Art BISK – Saint-Satur, 7 juin 2025 17:00, Saint-Satur.

A l’occasion du lancement de l’exposition « Au Fil de l’Art » qui a lieu dans les rues de Saint Satur jusqu’au mois de septembre, vous êtes convié au vernissage de l’exposition du plasticien BISK pour son projet de sculpture « paratonnerre de saint satur ».

Venez nombreux !

Rue Basse des Moulins

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 02 61

English :

To mark the launch of the « Au Fil de l’Art » exhibition, taking place in the streets of Saint Satur until September, you are invited to the opening of the exhibition by visual artist BISK for his sculpture project « lightning rod of Saint Satur ».

Come one, come all!

German :

Anlässlich der Eröffnung der Ausstellung « Au Fil de l’Art », die bis September in den Straßen von Saint Satur stattfindet, sind Sie zur Vernissage der Ausstellung des Plastikers BISK für sein Skulpturenprojekt « paratonnerre de saint satur » (Blitzableiter von Saint Satur) eingeladen.

Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

In occasione del lancio della mostra « Au Fil de l’Art », che sarà esposta per le strade di Saint Satur fino a settembre, siete invitati all’inaugurazione della mostra dell’artista visivo BISK per il suo progetto di scultura « Il parafulmine di Saint Satur ».

Venite tutti!

Espanol :

Con motivo del lanzamiento de la exposición « Au Fil de l’Art », que podrá verse en las calles de Saint Satur hasta septiembre, le invitamos a la inauguración de la exposición del artista plástico BISK por su proyecto escultórico « El pararrayos de Saint Satur ».

¡Venga uno, vengan todos!

