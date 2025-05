[Vernissage] Au Fil de l’Art – Saint-Satur, 31 mai 2025 17:00, Saint-Satur.

[Vernissage] Au Fil de l'Art Rue Basse des Moulins Saint-Satur

2025-05-31 17:00:00

2025-05-31

A l’occasion du lancement de l’exposition « Au Fil de l’Art » qui a lieu dans les rues de Saint Satur jusqu’au mois de septembre, l’association Amag’Art vous convie au vernissage de l’exposition

Venez nombreux !

Rue Basse des Moulins

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 02 61

English :

Join us for the opening of the exhibition organized as part of the Festival de Bué, featuring several talented local artists.

German :

Nehmen Sie an der Vernissage der Ausstellung teil, die im Rahmen des Festival de Bué organisiert wird und bei der mehrere talentierte lokale Künstler im Mittelpunkt stehen.

Italiano :

Partecipate all’inaugurazione della mostra organizzata nell’ambito del Festival de Bué, con la partecipazione di numerosi artisti locali di talento.

Espanol :

Asista a la inauguración de la exposición organizada en el marco del Festival de Bué, en la que participan numerosos artistas locales de gran talento.

