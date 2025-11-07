Vernissage Baobab Photos de Pascal MAITRE Rosnay

Vernissage Baobab Photos de Pascal MAITRE

Dans cette exposition, le photographe Pascal MAITRE nous partage sa passion pour les Baobab. Le baobab est immense, une graine en est la mère

Symboles de force, les baobabs jouissent d’une impressionnante longévité le plus vieux baobab appelé la Grand-Mère serait âgé de plus 1600 ans… Pascal Maïtre tire le portait de ce géant en 30 sublimes photos. Photographier un baobab, c’est évoquer la magie, les contes, la rêverie tout autant que la réalité. Mon travail raconte le lien étroit entre ces arbres et les hommes. Cet arbre mythique accompagne le quotidien des Malgaches. Sans les baobabs, les hommes ne peuvent survivre. .

English :

In this exhibition, photographer Pascal MAITRE shares his passion for the Baobab tree. The baobab is immense, a seed is its mother

German :

In dieser Ausstellung teilt der Fotograf Pascal MAITRE seine Leidenschaft für den Baobab-Baum mit uns. Der Affenbrotbaum ist riesig, ein Samenkorn ist seine Mutter

Italiano :

In questa mostra, il fotografo Pascal MAITRE condivide la sua passione per l’albero di baobab. Il baobab è immenso, un seme è la sua madre

Espanol :

En esta exposición, el fotógrafo Pascal MAITRE comparte su pasión por el árbol Baobab. El baobab es inmenso, una semilla es su madre

