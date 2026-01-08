Vernissage Bozhena Fuchs / Opening party Bozhena Fuchs Galerie d’art Barbara Thollot Barbara Thollot Galerie d’Art Samoëns
Barbara Thollot Galerie d’Art 4 grande rue Samoëns Haute-Savoie
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Exposition de peintures au couteau par l’artiste tchèque Bozhena Fuchs du 4 février au 26 avril 2026 à la Galerie d’art Barbara Thollot.
Le vernissage officiel de Bozhena aura lieu le samedi 7 février à 18h en présence de l’artiste.
Barbara Thollot Galerie d’Art 4 grande rue Samoëns 74340 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 36 58 accueil-barbara.thollot@outlook.com
English : Vernissage Bozhena Fuchs / Opening party Bozhena Fuchs Galerie d’art Barbara Thollot
Exhibition of knife paintings by Czech artist Bozhena Fuchs from February 4 to April 26, 2026 at Galerie d’art Barbara Thollot.
Bozhena’s official vernissage will take place on Saturday February 7 at 6pm in the presence of the artist.
L’événement Vernissage Bozhena Fuchs / Opening party Bozhena Fuchs Galerie d’art Barbara Thollot Samoëns a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme de Samoëns