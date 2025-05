Vernissage Céramiques Chloé Douteau – Le Dorat, 31 mai 2025 14:00, Le Dorat.

Exposition festive de céramiques illustrées. Venez découvrir le travail de la céramiste Chloé Douteau. Un univers coloré et fleuri ou les jonquilles et les vaches se lient d’amitié avec les oiseaux.

Sur place, gouter sucré-salé et boissons printannières proposées par l’association la Caille. .

Dans l’atelier de Chloé Douteau

Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 47 63 01 associationlacaille@gmail.com

