Vernissage Chourouck Hierch, récital violoncelle et apéritif déjeunatoire Médiathèque Magescq

Informations pratiques

Magescq

Vernissage Chourouck Hierch, récital violoncelle et apéritif déjeunatoire

Médiathèque 21 Avenue de Maremne Magescq Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 12:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La médiathèque aura la chance d’accueillir pour 2 mois l’exposition de Chourouck Hierch, en partenariat avec la MACS et le PARCC de Labenne. Venez découvrir son travail à l’occasion de cette rencontre musicale et conviviale

La médiathèque aura la chance d’accueillir pour 2 mois l’exposition de Chourouck Hierch, en partenariat avec la MACS et le PARCC de Labenne. Venez découvrir son travail à l’occasion de cette rencontre musicale et conviviale .

Médiathèque 21 Avenue de Maremne Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 47 61 35 mediatheque@mairie-magescq.fr

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English : Vernissage Chourouck Hierch, récital violoncelle et apéritif déjeunatoire

The media center is pleased to host Chourouck Hierch’s exhibition for two months, in partnership with MACS and PARCC in Labenne. Come discover her work at this musical and friendly event.

L’événement Vernissage Chourouck Hierch, récital violoncelle et apéritif déjeunatoire Magescq a été mis à jour le 2026-09-08 par OTI LAS