Vernissage Chourouck Hierch, récital violoncelle et apéritif déjeunatoire Médiathèque Magescq
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque · Magescq
Informations pratiques
Magescq
Vernissage Chourouck Hierch, récital violoncelle et apéritif déjeunatoire
Médiathèque 21 Avenue de Maremne Magescq Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 12:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
La médiathèque aura la chance d’accueillir pour 2 mois l’exposition de Chourouck Hierch, en partenariat avec la MACS et le PARCC de Labenne. Venez découvrir son travail à l’occasion de cette rencontre musicale et conviviale
La médiathèque aura la chance d’accueillir pour 2 mois l’exposition de Chourouck Hierch, en partenariat avec la MACS et le PARCC de Labenne. Venez découvrir son travail à l’occasion de cette rencontre musicale et conviviale .
Médiathèque 21 Avenue de Maremne Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 47 61 35 mediatheque@mairie-magescq.fr
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English : Vernissage Chourouck Hierch, récital violoncelle et apéritif déjeunatoire
The media center is pleased to host Chourouck Hierch’s exhibition for two months, in partnership with MACS and PARCC in Labenne. Come discover her work at this musical and friendly event.
L’événement Vernissage Chourouck Hierch, récital violoncelle et apéritif déjeunatoire Magescq a été mis à jour le 2026-09-08 par OTI LAS
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