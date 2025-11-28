VERNISSAGE/CLÔTURE DE L’EXPOSITION FLEURS DE SAISON MÉDIATHÈQUE LA RUCHE Seysses

VERNISSAGE/CLÔTURE DE L'EXPOSITION FLEURS DE SAISON MÉDIATHÈQUE LA RUCHE Seysses vendredi 28 novembre 2025.

MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses Haute-Garonne

28 novembre 2025 18:00:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Venez participez au vernissage de Céline Artigalas.

Vernissage de clôture de l’exposition Fleurs de saison avec Céline Artigalas .

MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63

English :

Come and take part in Céline Artigalas’ vernissage.

German :

Nehmen Sie an der Vernissage von Céline Artigalas teil.

Italiano :

Partecipate al vernissage di Céline Artigalas.

Espanol :

Participe en el vernissage de Céline Artigalas.

