VERNISSAGE/CLÔTURE DE L’EXPOSITION FLEURS DE SAISON MÉDIATHÈQUE LA RUCHE Seysses
VERNISSAGE/CLÔTURE DE L’EXPOSITION FLEURS DE SAISON MÉDIATHÈQUE LA RUCHE Seysses vendredi 28 novembre 2025.
VERNISSAGE/CLÔTURE DE L’EXPOSITION FLEURS DE SAISON
MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 18:00:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Venez participez au vernissage de Céline Artigalas.
Vernissage de clôture de l’exposition Fleurs de saison avec Céline Artigalas .
MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63
English :
Come and take part in Céline Artigalas’ vernissage.
German :
Nehmen Sie an der Vernissage von Céline Artigalas teil.
Italiano :
Partecipate al vernissage di Céline Artigalas.
Espanol :
Participe en el vernissage de Céline Artigalas.
L’événement VERNISSAGE/CLÔTURE DE L’EXPOSITION FLEURS DE SAISON Seysses a été mis à jour le 2025-10-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE