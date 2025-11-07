Vernissage « comme un ailleurs » Alejandra Fayad Caceres – Festival Locombia #9 theatre des mazades Toulouse
Vernissage « comme un ailleurs » Alejandra Fayad Caceres – Festival Locombia #9 theatre des mazades Toulouse vendredi 7 novembre 2025.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-07T18:30:00 – 2025-11-07T20:00:00
Fin : 2025-11-07T18:30:00 – 2025-11-07T20:00:00
Vernissage de l’exposition d’Alejandra Fayad Caceres
Alejandra Fayad, artiste colombienne basée à Toulouse, explore la mémoire familiale et collective à travers la photographie, la vidéo et le son. Son projet Comme un ailleurs mêle archives, récits intimes et histoire politique autour du mouvement révolutionnaire M-19. Ce dispositif poético-mémoriel tisse un lien sensible entre passé personnel et mémoire d’un pays, dans une œuvre fragmentaire et profondément humaine.
INFOS PRATIQUES
Du 22 octobre au 19 novembre
Entrée libre et gratuite
10 Avenue des Mazades
Métro B Station Minimes – Claude Nougaro
Bus n°27 – Arrêt Mazades
+ d’infos : 05 31 22 98 00
theatre des mazades 10 Av. des Mazades, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « locombia.toulouse@gmail.com »}]
