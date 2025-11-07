Vernissage « comme un ailleurs » Alejandra Fayad Caceres – Festival Locombia #9 theatre des mazades Toulouse

Vernissage « comme un ailleurs » Alejandra Fayad Caceres – Festival Locombia #9 theatre des mazades Toulouse vendredi 7 novembre 2025.

Vernissage « comme un ailleurs » Alejandra Fayad Caceres – Festival Locombia #9 Vendredi 7 novembre, 18h30 theatre des mazades Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-07T18:30:00 – 2025-11-07T20:00:00

Fin : 2025-11-07T18:30:00 – 2025-11-07T20:00:00

Vernissage de l’exposition d’Alejandra Fayad Caceres

Alejandra Fayad, artiste colombienne basée à Toulouse, explore la mémoire familiale et collective à travers la photographie, la vidéo et le son. Son projet Comme un ailleurs mêle archives, récits intimes et histoire politique autour du mouvement révolutionnaire M-19. Ce dispositif poético-mémoriel tisse un lien sensible entre passé personnel et mémoire d’un pays, dans une œuvre fragmentaire et profondément humaine.

| , ’

—

INFOS PRATIQUES

Du 22 octobre au 19 novembre

Entrée libre et gratuite

10 Avenue des Mazades

Métro B Station Minimes – Claude Nougaro

Bus n°27 – Arrêt Mazades

+ d’infos : 05 31 22 98 00

©Guillaume Pique

theatre des mazades 10 Av. des Mazades, 31200 Toulouse Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « locombia.toulouse@gmail.com »}]

Vernissage « comme un ailleurs » Alejandra Fayad Caceres – Festival Locombia #9