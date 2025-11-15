Vernissage Compagnonnage #3 Centre d’art contemporain de lacoux Plateau d’Hauteville
Vernissage Compagnonnage #3 Centre d’art contemporain de lacoux Plateau d’Hauteville samedi 15 novembre 2025.
Vernissage Compagnonnage #3
Centre d’art contemporain de lacoux Ancienne école-mairie Plateau d’Hauteville Ain
Début : 2025-11-15 15:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Vernissage de l’exposition Compagnonnage#3
Avec Benoît Casot, Margot Garlenc, Maryline Faivre et Romane Chabrol
Centre d’art contemporain de lacoux Ancienne école-mairie Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 56 04 38 mediation.caclacoux@gmail.com
English :
Opening of the exhibition Compagnonnage#3
With Benoît Casot, Margot Garlenc, Maryline Faivre and Romane Chabrol
German :
Vernissage der Ausstellung Compagnonnage#3
Mit: Benoît Casot, Margot Garlenc, Maryline Faivre und Romane Chabrol
Italiano :
Inaugurazione della mostra Compagnonnage#3
Con Benoît Casot, Margot Garlenc, Maryline Faivre e Romane Chabrol
Espanol :
Inauguración de la exposición Compagnonnage#3
Con Benoît Casot, Margot Garlenc, Maryline Faivre y Romane Chabrol
