Vernissage Compagnonnage #3 Centre d’art contemporain de lacoux Plateau d’Hauteville

Vernissage Compagnonnage #3 Centre d’art contemporain de lacoux Plateau d’Hauteville samedi 15 novembre 2025.

Vernissage Compagnonnage #3

Centre d’art contemporain de lacoux Ancienne école-mairie Plateau d’Hauteville Ain

Début : 2025-11-15 15:00:00
fin : 2025-11-15

2025-11-15

Vernissage de l’exposition Compagnonnage#3
Avec Benoît Casot, Margot Garlenc, Maryline Faivre et Romane Chabrol
Centre d’art contemporain de lacoux Ancienne école-mairie Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 56 04 38  mediation.caclacoux@gmail.com

English :

Opening of the exhibition Compagnonnage#3
With Benoît Casot, Margot Garlenc, Maryline Faivre and Romane Chabrol

German :

Vernissage der Ausstellung Compagnonnage#3
Mit: Benoît Casot, Margot Garlenc, Maryline Faivre und Romane Chabrol

Italiano :

Inaugurazione della mostra Compagnonnage#3
Con Benoît Casot, Margot Garlenc, Maryline Faivre e Romane Chabrol

Espanol :

Inauguración de la exposición Compagnonnage#3
Con Benoît Casot, Margot Garlenc, Maryline Faivre y Romane Chabrol

