Vernissage, conférence et concert Portraits de femmes kurdes Café Charbon Nevers

Vernissage, conférence et concert Portraits de femmes kurdes

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Gratuit

Début : 2025-10-17 18:30:00

fin : 2025-10-17 23:30:00

2025-10-17

Vernissage

Exposition Portraits de femmes kurdes proposée par France-Kurdistan.

Conférence

Moyen-Orient L’émancipation des femmes kurdes , avec Roseline Beriwan Kisa et Pascal Torre (France-Kurdistan), Suleyman Akguc (Fédération de l’union des alévis de France) et d’un.e représentant.e du mouvement des femmes kurdes en France.

Concert

Guclan Erdogan & Serkan Gürbüz Musiques et chants kurdes/zaza .

Dans le cadre de Kurdistan les femmes chantent et dansent leur histoire. .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com

