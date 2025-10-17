Vernissage, conférence et concert Portraits de femmes kurdes Café Charbon Nevers
Vernissage, conférence et concert Portraits de femmes kurdes
Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre
Gratuit
Début : 2025-10-17 18:30:00
fin : 2025-10-17 23:30:00
2025-10-17
Vernissage
Exposition Portraits de femmes kurdes proposée par France-Kurdistan.
Conférence
Moyen-Orient L’émancipation des femmes kurdes , avec Roseline Beriwan Kisa et Pascal Torre (France-Kurdistan), Suleyman Akguc (Fédération de l’union des alévis de France) et d’un.e représentant.e du mouvement des femmes kurdes en France.
Concert
Guclan Erdogan & Serkan Gürbüz Musiques et chants kurdes/zaza .
Dans le cadre de Kurdistan les femmes chantent et dansent leur histoire. .
Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com
