Vernissage Courants Positifs Parnay

Vernissage Courants Positifs Parnay jeudi 2 avril 2026.

Vernissage Courants Positifs

Impasse des Hauts de Valbrun Parnay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 18:00:00
fin : 2026-04-02 20:00:00

Date(s) :
2026-04-02

Vernissage L’artiste peintre et plasticienne Armelle GH (Gorry Hemery) expose ses œuvres dans la galerie d’art jusqu’au 9 mai !
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Impasse des Hauts de Valbrun Parnay 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 10 00  contact@domaine-de-rocheville.fr

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English :

Vernissage Painter and visual artist Armelle GH (Gorry Hemery) is exhibiting her work in the art gallery until May 9!

L’événement Vernissage Courants Positifs Parnay a été mis à jour le 2026-03-19 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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