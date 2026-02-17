Vernissage de deux Femmes artistes peintres PAM pôle associatif de la marbaudais Rennes
Vernissage de deux Femmes artistes peintres PAM pôle associatif de la marbaudais Rennes vendredi 20 février 2026.
Vernissage de deux Femmes artistes peintres PAM pôle associatif de la marbaudais Rennes Vendredi 20 février, 17h00 gratuit
Venez découvrir les oeuvres de Laurence Lechable et de Laurence Dubois pseudo DalvA jusqu’au 28 février 2026 au Pôle associatif de la Marbaudais Rennes
Le PAM : Le pôle associatif de la Marbaudais vous propose de découvrir le travail artistique de deux femmes Laurence Lechable et Laurence Dubois pendant le mois de février. Un vernissage en présence des artistes est proposé le vendredi 20 février de 18H à 21H
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-20T17:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-20T21:00:00.000+01:00
1
0650616002
PAM pôle associatif de la marbaudais 33 rue de la marbaudais 35700 R Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine