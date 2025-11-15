Vernissage de la nouvelle expo photo du Collectif Inversions Le Central Vapeur Crest
Vernissage de la nouvelle expo photo du Collectif Inversions
Le Central Vapeur 8 Cours de Verdun Crest Drôme
Début : 2025-11-15 19:30:00
Vernissage de la nouvelle expo photo du Collectif Inversions.
Le Central Vapeur 8 Cours de Verdun Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 75 78 96 99 contact@lecentralvapeur.fr
English :
Opening of the new photo exhibition by Collectif Inversions.
German :
Vernissage der neuen Fotoausstellung des Collectif Inversions.
Italiano :
Inaugurazione della nuova mostra fotografica del Collectif Inversions.
Espanol :
Inauguración de la nueva exposición fotográfica del Collectif Inversions.
