Vernissage de la nouvelle expo photo du Collectif Inversions Le Central Vapeur Crest

Vernissage de la nouvelle expo photo du Collectif Inversions

Le Central Vapeur 8 Cours de Verdun Crest Drôme

2025-11-15 19:30:00

2025-11-15

2025-11-15

Vernissage de la nouvelle expo photo du Collectif Inversions.

Le Central Vapeur 8 Cours de Verdun Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 75 78 96 99 contact@lecentralvapeur.fr

English :

Opening of the new photo exhibition by Collectif Inversions.

German :

Vernissage der neuen Fotoausstellung des Collectif Inversions.

Italiano :

Inaugurazione della nuova mostra fotografica del Collectif Inversions.

Espanol :

Inauguración de la nueva exposición fotográfica del Collectif Inversions.

