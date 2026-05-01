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Vernissage De la toile de Lin au foulard en soie d’Isabelle d’Arboussier Carantec

Vernissage De la toile de Lin au foulard en soie d’Isabelle d’Arboussier Carantec vendredi 22 mai 2026.

Adresse : 1 place de la République

Ville : 29660 Carantec

Département : Finistère

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Carantec

Vernissage De la toile de Lin au foulard en soie d’Isabelle d’Arboussier

1 place de la République Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 17:30:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Vernissage De la toile de Lin au foulard en soie de l’artiste Isabelle d’Arboussier à la Galerie différence .   .

1 place de la République Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 78 33 19 

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English : Vernissage De la toile de Lin au foulard en soie d’Isabelle d’Arboussier

L’événement Vernissage De la toile de Lin au foulard en soie d’Isabelle d’Arboussier Carantec a été mis à jour le 2026-05-15 par OT BAIE DE MORLAIX

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