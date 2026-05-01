Vernissage De la toile de Lin au foulard en soie d’Isabelle d’Arboussier Carantec
Vernissage De la toile de Lin au foulard en soie d’Isabelle d’Arboussier Carantec vendredi 22 mai 2026.
Carantec
Vernissage De la toile de Lin au foulard en soie d’Isabelle d’Arboussier
1 place de la République Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 17:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Vernissage De la toile de Lin au foulard en soie de l’artiste Isabelle d’Arboussier à la Galerie différence . .
1 place de la République Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 78 33 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vernissage De la toile de Lin au foulard en soie d’Isabelle d’Arboussier
L’événement Vernissage De la toile de Lin au foulard en soie d’Isabelle d’Arboussier Carantec a été mis à jour le 2026-05-15 par OT BAIE DE MORLAIX
À voir aussi à Carantec (Finistère)
- Audition chorale et musique Taulé Carantec 23 mai 2026
- Concert Tiny Big / Festival Ad Lib Hopen’bar Carantec 24 mai 2026
- Salon de musique du Kelenn / Festival Ad Lib Salle du Kelenn Carantec 24 mai 2026
- Concert-apéritif / Festival Ad Lib Place du Général de Gaulle Carantec 25 mai 2026
- L’Ecole de musique en scène ! / Festival Ad Lib Place du Général de Gaulle, Carantec 25 mai 2026