Carantec

Vernissage De la toile de Lin au foulard en soie d’Isabelle d’Arboussier

1 place de la République Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 17:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Vernissage De la toile de Lin au foulard en soie de l’artiste Isabelle d’Arboussier à la Galerie différence . .

1 place de la République Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 78 33 19

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English : Vernissage De la toile de Lin au foulard en soie d’Isabelle d’Arboussier

L’événement Vernissage De la toile de Lin au foulard en soie d’Isabelle d’Arboussier Carantec a été mis à jour le 2026-05-15 par OT BAIE DE MORLAIX