Vernissage de Laura.P à la brasserie Brasserie du Loup Blanc Saint-Uze
Brasserie du Loup Blanc 533 rue du stade Saint-Uze Drôme
Début : 2025-11-28 18:00:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Vernissage pour la nouvelle expo de la boutique de la brasserie avec l’artiste locale Laura.P.
Brasserie du Loup Blanc 533 rue du stade Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 10 17 37 brasserieduloupblanc@gmail.com
English :
Vernissage for the new brewery boutique exhibition with local artist Laura.P.
German :
Vernissage für die neue Ausstellung im Brauerei-Shop mit der lokalen Künstlerin Laura.P.
Italiano :
Vernissage per la nuova mostra nel negozio del birrificio con l’artista locale Laura.P.
Espanol :
Vernissage de la nueva exposición en la tienda de la cervecería con la artista local Laura.P.
