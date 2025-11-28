Vernissage de Laura.P à la brasserie Brasserie du Loup Blanc Saint-Uze

Brasserie du Loup Blanc 533 rue du stade Saint-Uze Drôme

Début : 2025-11-28 18:00:00
2025-11-28

Vernissage pour la nouvelle expo de la boutique de la brasserie avec l’artiste locale Laura.P.
Brasserie du Loup Blanc 533 rue du stade Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 10 17 37  brasserieduloupblanc@gmail.com

English :

Vernissage for the new brewery boutique exhibition with local artist Laura.P.

German :

Vernissage für die neue Ausstellung im Brauerei-Shop mit der lokalen Künstlerin Laura.P.

Italiano :

Vernissage per la nuova mostra nel negozio del birrificio con l’artista locale Laura.P.

Espanol :

Vernissage de la nueva exposición en la tienda de la cervecería con la artista local Laura.P.

