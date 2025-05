Vernissage de LeBé – Galerie d’Art Val de Louyre et Caudeau, 31 mai 2025 18:00, Val de Louyre et Caudeau.

Vernissage de la nouvelle exposition par LeBé à la Galerie d’Art de Sainte-Alvère, le samedi 31 mai 2025 à partir de 18h.

Animation par Ashley Meredith

Animation par Ashley Meredith .

Galerie d’Art 3b rue du Marquis

Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 88 48 80 00 lucreichertart@gmail.com

English : Vernissage de LeBé

Opening of the new exhibition by LeBé at the Galerie d’Art de Sainte-Alvère, Saturday May 31, 2025 from 6pm.

Hosted by Ashley Meredith

German : Vernissage de LeBé

Vernissage der neuen Ausstellung von LeBé in der Kunstgalerie von Sainte-Alvère am Samstag, den 31. Mai 2025 ab 18 Uhr.

Moderation von Ashley Meredith

Italiano :

Inaugurazione della nuova mostra di LeBé alla Galerie d’Art de Sainte-Alvère, sabato 31 maggio 2025 dalle ore 18.00.

Ospitato da Ashley Meredith

Espanol : Vernissage de LeBé

Inauguración de la nueva exposición de LeBé en la Galerie d’Art de Sainte-Alvère, el sábado 31 de mayo de 2025 a partir de las 18.00 horas.

Presentado por Ashley Meredith

