Vernissage de l’Expo de Haïssam Chamloni Centre culturel du Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux

Vernissage de l’Expo de Haïssam Chamloni Centre culturel du Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux samedi 29 novembre 2025.

Vernissage de l’Expo de Haïssam Chamloni

Centre culturel du Grandvaux 8 place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 18:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Né 1968, d’origine palestinienne, cet ancien journaliste a dû fuir la Syrie en 2012 avec son épouse et son fils. Ce qui pousse Haissam vers la peinture et l’art en général sont des années de souffrance il fût emprisonné à l’âge de 17 ans par le terrible régime d’Hafez El Assad pour son engagement politique et son activité en tant que palestinien. En prison, il regardait ses codétenus qui pour tuer le temps faisaient de la broderie avec les moyens du bord sur leur T-shirt. C’était la première fois qu’il s’initiait au dessin. Au bout de 3 ans de captivité, il rencontre en prison un artiste réputé et reconnu mondialement pour son talent, Talal Aboudan, lui aussi détenu. Celui-ci le prend sous son aile et lui apprend les bases du dessin et de la peinture. À sa sortie de prison, Haïssam décide de dédier sa vie à la peinture et intègre la prestigieuse école des beaux-arts de Damas. Il devient un artiste reconnu dans son pays, ses œuvres étant régulièrement exposées en compagnie de peintres internationaux. Entouré depuis sa naissance par la guerre et la mort, il cherche à oublier sa douleur dans son art J’essaie d’avancer sur le chemin de la joie. Il aime mêler les cultures européenne et orientale, superposer les calligraphies, s’imposer par une approche positive de la vie.

Entrée libre, Du lundi au vendredi 14h/19h samedi 9h/12h .

Centre culturel du Grandvaux 8 place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 64 97 centreculturel@lagrandvalliere.fr

English : Vernissage de l’Expo de Haïssam Chamloni

German : Vernissage de l’Expo de Haïssam Chamloni

Italiano :

Espanol :

L’événement Vernissage de l’Expo de Haïssam Chamloni Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2025-09-05 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX