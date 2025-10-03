Vernissage de l’expo « été indien » de l’artiste sérigraphe Ludovic Gomes Bibliothèque de Langruner-sur-Mer Langrune-sur-Mer

Vernissage de l’expo « été indien » de l’artiste sérigraphe Ludovic Gomes Bibliothèque de Langruner-sur-Mer Langrune-sur-Mer vendredi 3 octobre 2025.

Vernissage de l’expo « été indien » de l’artiste sérigraphe Ludovic Gomes Vendredi 3 octobre, 18h00 Bibliothèque de Langruner-sur-Mer Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

Fin : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T19:00:00

18h : vernissage de l’expo été indien de Ledovic Gomes

19h : concert swing déluré des Frêres du Bois suivi d’un apéritif partagé

Bibliothèque de Langruner-sur-Mer 22, rue de la Mairie Langrune-sur-Mer Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie https://www.bibliotheque-langrune.fr/

18h : vernissage de l’expo été indien de Ledovic Gomes

CdC Coeur de Nacre