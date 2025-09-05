Vernissage de l’Expo TEORG MAELBERGS tableaux numériques Centre culturel du Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux

Vernissage de l’Expo TEORG MAELBERGS tableaux numériques Centre culturel du Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux samedi 31 janvier 2026.

Vernissage de l’Expo TEORG MAELBERGS tableaux numériques

Centre culturel du Grandvaux 8 place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 18:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Mes tableaux sont conçus sur ordinateur, stockés dans des fichiers électroniques puis dessinés par des imprimantes dans des entreprises équipées en reprographie de haute qualité. (…)

Je pars de photographies du réel dont la diversité, le désordre ou la perfection parfois fractale m’enchantent. Architectures, usines, machines, paysages fabuleux ou improbables, personnages et foules, créations d’artistes, machines, animaux, ambiances nocturnes, tout est source d’émotion et prétexte à dessin . (…)

Je déstructure progressivement ces images de départ pour en retirer la matérialité objective et ne laisser, si possible, qu’une atmosphère, l’essence de l’émotion du moment. L’idéal est de parvenir à des résultats totalement abstraits.

Cependant l’émotion alliée à la nécessité de produire un objet inattendu mais esthétique se concertent à mon insu pour imposer des contraintes qui interrompent à un moment donné le processus de déstructuration. Il ne me reste alors qu’à négocier quelques détails pour fixer l’équilibre graphique et chromatique du résultat (…). (Teorg Maelbergs)

Horaires d’ouverture de l’expo:

Du lundi au vendredi, 14h-19h ainsi que samedi, 9h-12h.

Vernissage Samedi 31 janvier 18h en présence de l’artiste. .

Centre culturel du Grandvaux 8 place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 64 97 centreculturel@lagrandvalliere.fr

English : Vernissage de l’Expo TEORG MAELBERGS tableaux numériques

German : Vernissage de l’Expo TEORG MAELBERGS tableaux numériques

Italiano :

Espanol :

L’événement Vernissage de l’Expo TEORG MAELBERGS tableaux numériques Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2025-09-05 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX