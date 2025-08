Vernissage de l’expo « Voir la mer » MAIF Social Club Paris

Vernissage de l’expo « Voir la mer » MAIF Social Club Paris samedi 11 octobre 2025.

Profitez de visites privilégiées de l’exposition en présence de la commissaire Lauranne Germond et notre équipe de médiation.

La mer fascine et inspire, lieu d’aventure et de contemplation, miroir de nos rêves et de nos mythes… Mais elle est aujourd’hui fragilisée par les excès des humains : pollution, surpêche, écocide… Essentiel à l’équilibre climatique et à la vie sur Terre, il est l’heure de rendre à l’océan son souffle, par des actions concrètes et durables ! Venez Voir la mer

Seul, entre amis ou en famille, découvrez l’exposition en avant première ! Des livret-jeux seront distribués aux enfants. Les cartes de l’expo, vous permettront également de vous imprégner de l’exposition en vous amusant.

Ce sera aussi l’occasion de découvrir toute notre nouvelle programmation autour de l’océan (spectacles, ateliers, conférences…) d’octobre 2025 à juillet 2026.

* Un photographe sera présent *

Le MAIF Social Club a le plaisir de vous inviter à l’inauguration de l’exposition « Voir la mer ».

Le samedi 11 octobre 2025

de 10h00 à 18h30

gratuit Tout public.

début : 2025-10-11T13:00:00+02:00

fin : 2025-10-11T21:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-11T10:00:00+02:00_2025-10-11T18:30:00+02:00

MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

Métro -> 8 : Chemin Vert (Paris) (272m)

Bus -> 2996 : Place des Vosges (Paris) (54m)

Vélib -> Saint-Gilles – Turenne (132.12m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://programmation.maifsocialclub.fr/evenements/vernissage-de-lexpo-voir-la-mer/