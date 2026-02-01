Vernissage de l’expo Yann Le Crouennec Maison de la Tour Centre d’Art Contemporain Valaurie
Vernissage de l’expo Yann Le Crouennec Maison de la Tour Centre d’Art Contemporain Valaurie samedi 7 février 2026.
Vernissage de l’expo Yann Le Crouennec
Maison de la Tour Centre d’Art Contemporain 1 rue des écoles Valaurie Drôme
Début : 2026-02-07 18:00:00
fin : 2026-02-07 19:30:00
2026-02-07
Vernissage de l’Exposition de sortie de résidence au Cube en présence de l’artiste
Lignes de pente de Yann Le Crouhennec la mémoire muette du marque-page
Maison de la Tour Centre d’Art Contemporain 1 rue des écoles Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 01 29 contact@maison-de-le-tour.fr
English :
Exhibition concluding a residency at Le Cube.
Lines of Slope by Yann Le Crouhennec
the silent memory of the bookmark
