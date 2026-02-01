Vernissage de l’expo Yann Le Crouennec Maison de la Tour Centre d’Art Contemporain Valaurie

Vernissage de l’expo Yann Le Crouennec

Maison de la Tour Centre d’Art Contemporain 1 rue des écoles Valaurie Drôme

Début : 2026-02-07 18:00:00

fin : 2026-02-07 19:30:00

2026-02-07

Vernissage de l’Exposition de sortie de résidence au Cube en présence de l’artiste

Lignes de pente de Yann Le Crouhennec la mémoire muette du marque-page

Maison de la Tour Centre d'Art Contemporain 1 rue des écoles Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 01 29 contact@maison-de-le-tour.fr

English :

Exhibition concluding a residency at Le Cube.



Lines of Slope by Yann Le Crouhennec

the silent memory of the bookmark

