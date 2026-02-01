Vernissage de l’expositio d’Isabelle Adelus&Suran

34 rue de la Tour Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-20 19:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Vernissage et échanges avecl’artiste à l’artiste à l’occasion de sa nouvelle expositionTout public

0 .

34 rue de la Tour Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 57 08 10 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vernissage and exchange with the artist on the occasion of his new exhibition

L’événement Vernissage de l’expositio d’Isabelle Adelus&Suran Thionville a été mis à jour le 2026-02-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME