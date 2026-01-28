Vernissage de l’exposition 8 milliards de visages Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau

Vernissage de l’exposition 8 milliards de visages

Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17 18:00:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Une exposition pour explorer l’altérité au fil des albums jeunesse, des années 1950 à nos jours. En présence des membres de l’association Rhizomes. Venez les rencontrer lors du vernissage de l’exposition. .

Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

