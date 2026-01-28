Vernissage de l’exposition 8 milliards de visages Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau
Vernissage de l’exposition 8 milliards de visages Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau mardi 17 février 2026.
Vernissage de l’exposition 8 milliards de visages
Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17 18:00:00
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17
Une exposition pour explorer l’altérité au fil des albums jeunesse, des années 1950 à nos jours. En présence des membres de l’association Rhizomes. Venez les rencontrer lors du vernissage de l’exposition. .
Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vernissage de l’exposition 8 milliards de visages
L’événement Vernissage de l’exposition 8 milliards de visages Plouguerneau a été mis à jour le 2026-01-28 par OT PAYS DES ABERS