Vernissage de l’exposition annuelle du club photo Arès mardi 21 octobre 2025.

Salle des expositions Arès Gironde

Venez admirer et découvrir l’univers des photographes ayant travaillé autour de Gustave Caillebotte.

Ce vernissage sera accompagné d’un pot convivial.

Tout public Gratuit.

Renseignements au 07 68 25 01 11 ou à clubphotoaresien@gmail.com.

Lieu salle des expositions, 13/15 avenue de Bordeaux, 33740 Arès. .

