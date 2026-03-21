Vernissage de l’exposition Art Trop Podes Musée Antoine Chintreuil Pont-de-Vaux

Vernissage de l’exposition Art Trop Podes

Musée Antoine Chintreuil 66, rue Maréchal de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:00:00

fin : 2026-04-03 18:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Début de saison pour le Musée avec son vernissage !

Peintures, dessins, photographies et sculptures d’insectes et autres petites bêtes.

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Musée Antoine Chintreuil 66, rue Maréchal de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 51 45 65 contact@musee-chintreuil.com

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English : Opening of the Art Trop Podes exhibition

The Museum kicks off its season with a vernissage!

Paintings, drawings, photographs and sculptures of insects and other small creatures.

L’événement Vernissage de l’exposition Art Trop Podes Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux