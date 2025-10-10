Vernissage de l’exposition artistique Eglise de Diges Diges
vendredi 10 octobre 2025.
Vernissage de l’exposition artistique
Eglise de Diges 1 Place Marie Noël Diges Yonne
18:00:00
fin : 2025-10-10
2025-10-10
Le comité des fêtes de Diges organise le vernissage de l’exposition artistique à l’église, venez découvrir de la sculpture, céramique, peinture et photo. .
Eglise de Diges 1 Place Marie Noël Diges 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté cdf.diges@laposte.net
