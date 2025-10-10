Vernissage de l’exposition artistique Eglise de Diges Diges

Eglise de Diges 1 Place Marie Noël Diges Yonne

Début : 2025-10-10 18:00:00

Le comité des fêtes de Diges organise le vernissage de l’exposition artistique à l’église, venez découvrir de la sculpture, céramique, peinture et photo. .

Eglise de Diges 1 Place Marie Noël Diges 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté cdf.diges@laposte.net

