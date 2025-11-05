Vernissage de l’exposition Ateliers Sarah Lévêque Bibli’Authie Authie
Entrée libre
Sarah Lévêque, artiste calvadosienne, est plasticienne et art-thérapeute. Elle propose des ateliers d’expression artistique mêlant les arts plastiques (dessin, collage, peinture, modelage…) et l’expression corporelle (énergétique chinoise, mouvements dansés et jeux théâtralisés).
Bibli'Authie 2 Rue de l'Abbaye, 14280 Authie Authie 14280 Calvados Normandie
Exposition des œuvres réalisés lors des ateliers. Imaginons demain
