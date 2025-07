Vernissage de l’exposition au Musée Marcel Boudou du 16 juillet au 4 août Sainte-Eulalie-d’Olt

Vernissage de l’exposition au Musée Marcel Boudou du 16 juillet au 4 août Sainte-Eulalie-d’Olt mercredi 16 juillet 2025.

Vernissage de l’exposition au Musée Marcel Boudou du 16 juillet au 4 août

Place de l’Eglise Sainte-Eulalie-d’Olt Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-16

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

Mercredi 16 juillet, vous êtes invités au vernissage de la nouvelle exposition du musée Marcel Boudou !

A 18h

On y accède par la place de l’Eglise puis la place du Sol de la Rente, situé en bordure du Lot, il est doté de 3 salles dont une voutée.

La commune est aidée par une association locale et ses bénévoles afin de pouvoir maintenir ce lieu ouvert au public

L’entrée est gratuite.

Nadine Nacinovic peintre

Emmanuelle Jamme dessinatrice gravure

Laure Giraudeau sculptrice

Virginie Fongaro peintre .

Place de l’Eglise Sainte-Eulalie-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 57 41 museemarcelboudou@gmail.com

English :

This museum, open in the summer period (July and August) exhibits in this period works by local artist Marcel BOUDOU and welcomes themed temporary exhibitions.

German :

Am Mittwoch, den 16. Juli, sind Sie zur Eröffnung der neuen Ausstellung im Marcel Boudou Museum eingeladen!

Italiano :

Mercoledì 16 luglio, siete invitati all’inaugurazione della nuova mostra del Museo Marcel Boudou!

Espanol :

Galería Museo Marcel Boudou.

L’événement Vernissage de l’exposition au Musée Marcel Boudou du 16 juillet au 4 août Sainte-Eulalie-d’Olt a été mis à jour le 2025-07-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)