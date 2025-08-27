Vernissage de l’exposition au Musée Marcel Boudou Sainte-Eulalie-d’Olt
Vernissage de l’exposition au Musée Marcel Boudou Sainte-Eulalie-d’Olt mercredi 27 août 2025.
Place de l’Eglise Sainte-Eulalie-d’Olt Aveyron
Gratuit
Début : Vendredi 2025-08-27
fin : 2025-09-29
2025-08-27
Mercredi 27 août à 18h, venez assister au vernissage de la nouvelle exposition du musée Marcel Boudou à Ste Eulalie d’Olt.
Découvrez le travail de
Cédric Selmi peinture
Karine Halloucherie sculpture
François Screve peinture .
Place de l’Eglise Sainte-Eulalie-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 57 41 museemarcelboudou@gmail.com
English :
This museum, open in the summer period (July and August) exhibits in this period works by local artist Marcel BOUDOU and welcomes themed temporary exhibitions.
German :
Am Mittwoch, den 27. August um 18 Uhr, können Sie an der Vernissage der neuen Ausstellung im Musée Marcel Boudou in Ste Eulalie d’Olt teilnehmen.
Italiano :
Mercoledì 27 agosto alle 18.00, partecipate all’inaugurazione della nuova mostra al Museo Marcel Boudou di Ste Eulalie d’Olt.
Espanol :
Galería Museo Marcel Boudou.
