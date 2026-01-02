VERNISSAGE DE L’EXPOSITION AUTOUR DU CLOCHER DE COLLIOURE Collioure
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION AUTOUR DU CLOCHER DE COLLIOURE Collioure vendredi 10 avril 2026.
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION AUTOUR DU CLOCHER DE COLLIOURE
Quai de l’Amirauté Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : 0 – 0 – 0
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 18:30:00
fin : 2026-04-10 20:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Le Château royal de Collioure présente Points 2 Vue® autour du clocher de Collioure lors du vernissage du 10 avril. Cette exposition célèbre les 30 ans des cadres créés par Marc-André de Figueres et met à l’honneur les photographies primées d’un concours dédié à ce parcours emblématique.
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Quai de l’Amirauté Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 06 43 chateaudecollioure@cd66.fr
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English :
The Château royal de Collioure presents Points 2 Vue® autour du clocher de Collioure at the opening on April 10. The exhibition celebrates the 30th anniversary of the frames created by Marc-André de Figueres, and showcases the winning photographs from a competition dedicated to this iconic route.
L’événement VERNISSAGE DE L’EXPOSITION AUTOUR DU CLOCHER DE COLLIOURE Collioure a été mis à jour le 2026-03-26 par OT DE COLLIOURE
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