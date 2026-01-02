VERNISSAGE DE L’EXPOSITION AUTOUR DU CLOCHER DE COLLIOURE

Quai de l’Amirauté Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : 0 – 0 – 0

Tarif réduit

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:30:00

fin : 2026-04-10 20:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Le Château royal de Collioure présente Points 2 Vue® autour du clocher de Collioure lors du vernissage du 10 avril. Cette exposition célèbre les 30 ans des cadres créés par Marc-André de Figueres et met à l’honneur les photographies primées d’un concours dédié à ce parcours emblématique.

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Quai de l’Amirauté Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 06 43 chateaudecollioure@cd66.fr

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English :

The Château royal de Collioure presents Points 2 Vue® autour du clocher de Collioure at the opening on April 10. The exhibition celebrates the 30th anniversary of the frames created by Marc-André de Figueres, and showcases the winning photographs from a competition dedicated to this iconic route.

L’événement VERNISSAGE DE L’EXPOSITION AUTOUR DU CLOCHER DE COLLIOURE Collioure a été mis à jour le 2026-03-26 par OT DE COLLIOURE