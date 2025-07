VERNISSAGE DE L’EXPOSITION CHEMINS D’ENCRE ET DE GRAPHITE DE GÉRALDINE GARÇON ET LAURENT MORIZET Béziers

14 Rue du Capus Béziers Hérault

Vernissage de l’exposition un dialogue sensible entre les œuvres de Géraldine Garçon et Laurent Morizet, entre traits vibrants et formes silencieuses. Entrée libre.

Les Ostals vous invitent au vernissage de l’exposition « Chemins d’encre et de graphite », en présence de Géraldine Garçon et Laurence Morizet. Deux univers graphiques dialoguent en silence eaux-fortes délicates et dessins vibrants se répondent, entre abstraction et observation du réel. Un moment sensible à partager autour du trait et de la matière.

English :

Exhibition opening: a sensitive dialogue between the works of Géraldine Garçon and Laurent Morizet, between vibrant strokes and silent forms. Free admission.

German :

Vernissage der Ausstellung: Ein sensibler Dialog zwischen den Werken von Géraldine Garçon und Laurent Morizet, zwischen vibrierenden Strichen und stillen Formen. Freier Eintritt.

Italiano :

Inaugurazione della mostra: un dialogo sensibile tra le opere di Géraldine Garçon e Laurent Morizet, tra tratti vibranti e forme silenziose. Ingresso libero.

Espanol :

Inauguración de la exposición: un diálogo sensible entre las obras de Géraldine Garçon y Laurent Morizet, entre trazos vibrantes y formas silenciosas. Entrada gratuita.

