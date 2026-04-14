Date et horaire de début et de fin : 2026-04-14 17:00 – 19:00

Gratuit : oui Gratuit Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age maximum : 99

L’expositon propose un dialogue entre les collections en réserve du musée départemental Dobrée et les collections patrimoniales de Nantes Université, elle est réalisée en partenariat entre notre assoication et les deux institutions. Sont abordés des thématiques sur l’histoire locale ou encore sur une histoire nantaise de la botanique, entre art, sciences, histoire et littérature. Pour l’occasion, les amis du musée dobrée, en collaboration avec l’Agence culturelle bretonne, vous propose le mardi 14 avril un concert de musique bretonne (Bombarde & Co) à 17h, suivi d’un cocktail gratuit à 17h30, ainsi que des médiations flash. La semaine se poursuit le jeudi 16 avril avec un cours flash de breton, une table ronde avec les équipes scientifiques du musée (BU Lettres) ainsi qu’un karaoké bilingue breton au Portevant à partir de 20h. L’exposition est visible jusqu’au 21 mai, aux horaires de la bibliothèque universitaire de Lettres.

Bibliothèque de Lettres, campus du Tertre Nantes 44311

https://www.instagram.com/dobree.etudiants/



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