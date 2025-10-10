Vernissage de l’exposition collective « Dormir debout » Frac Normandie Caen

Frac Normandie 7B Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Début : 2025-10-10 18:30:00

Vernissage de l’exposition collective « Dormir debout » le vendredi 10 octobre à 18h30 !

À travers une cinquantaine d’œuvres de la collection du Frac Normandie, des pièces anciennes des musées du territoire, des œuvres d’art brut ou encore des masques lointains, l’exposition nous plonge dans l’univers des contes, des monstres et des ailleurs.

Le spectateur traversera des forêts hostiles, des danses macabres, s’interrogera sur la métamorphose, croisera le petit chaperon rouge et tentera de donner une fin heureuse à toutes ces histoires à dormir debout ! .

Frac Normandie 7B Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 93 09 00 resa.caen@fracnormandie.fr

English : Vernissage de l’exposition collective « Dormir debout »

Opening of the « Dormir debout » collective exhibition on Friday, October 10 at 6:30pm!

German : Vernissage de l’exposition collective « Dormir debout »

Vernissage der Gruppenausstellung « Dormir debout » am Freitag, den 10. Oktober um 18:30 Uhr!

Italiano :

Inaugurazione della mostra collettiva « Dormir debout » venerdì 10 ottobre alle 18.30!

Espanol :

Inauguración de la exposición colectiva « Dormir debout » el viernes 10 de octubre a las 18.30 h

