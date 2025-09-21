Vernissage de l’exposition croisée GRRRRR entre les dents de La Rata x Maïc Baxane Théâtre Public de Montreuil Montreuil

Vernissage de l’exposition croisée GRRRRR entre les dents de La Rata x Maïc Baxane Théâtre Public de Montreuil Montreuil dimanche 21 septembre 2025.

Vernissage de l’exposition croisée GRRRRR entre les dents de La Rata x Maïc Baxane Dimanche 21 septembre, 17h30 Théâtre Public de Montreuil Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

À l’occasion de l’accueil du spectacle Woke de Virginie Despentes, le Théâtre Public de Montreuil présente une exposition croisée du travail de deux illustrateur·rices queer et feministxs majeurxs : Maïc Baxane et La Rata.

À travers des corps qui urinent et des voix qui chantent, ces deux artistes brouillent les normes de genre et de pouvoir. Maïc éclabousse l’espace public de ses portraits fluo de « pisseurses » indiscipliné·es, La Rata redonne chair et rage aux grandes insubordonné·es de la musique populaire du XXème siècle. Ensemble, ses œuvres composent une contre-histoire visuelle et politique dans laquelle le sexe, le son et les fluides deviennent des armes de réappropriation.

Exposition visible jusqu’au 10 octobre.

Théâtre Public de Montreuil 10 place Jean Jaurès, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Centre-ville Seine-Saint-Denis Île-de-France https://theatrepublicmontreuil.com/

Exposition

TPM – La Rata x Maïc Baxane