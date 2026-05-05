Vernissage de l’exposition Croissant Indigerible علاقات عرنسية, FRAC Poitou-Charentes – site d’Angoulême, Angoulême

Vernissage de l’exposition Croissant Indigerible علاقات عرنسية Jeudi 21 mai, 18h00 FRAC Poitou-Charentes – site d’Angoulême Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T18:00:00+02:00 – 2026-05-21T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T18:00:00+02:00 – 2026-05-21T21:00:00+02:00

Le Frac Poitou-Charentes présente la première exposition personnelle en Europe du collectif Tizintizwa. Basé à Casablanca, il développe une pratique pluridisciplinaire qui mobilise récits oraux, matériaux documentaires et mémoires situées pour faire émerger des contre-récits, depuis les cultures d’Afrique du Nord et du Sud global.

Tizintizwa – qui signifie «col des abeilles» en tamazight – conçoit son travail comme une pratique collective fondée sur la circulation des récits, des savoirs et des imaginaires entre différents territoires. L’exposition présentée au Frac Poitou-Charentes s’inscrit dans un projet de recherche mené en 2025 en Nouvelle-Aquitaine, qui explore les relations historiques et culturelles entre la France rurale et l’histoire coloniale française.

CROISSANT INDIGERIBLE / علاقات عرنسية

L’exposition présentée au Frac Poitou-Charentes est le fruit d’un projet de résidence de recherche intitulée Growing Language in a Greenhouse qui a eu lieu en 2025. La projet s’est s’est développé autour du questionnement des processus de centralisation politique et de construction des états-nations, ainsi qu’à leurs effets sur l’uniformisation linguistique, culturelle et environnementale. Entre la France et ses anciennes colonies, les dynamiques d’homogénéisation ont souvent été accompagnées de récits et de justifications parallèles, où certains modes de vie étaient présentés comme éloignés d’un idéal alors considéré comme celui de la « civilisation ».

Dans ces discours, certains responsables politiques comparaient les populations rurales françaises aux populations d’Afrique du Nord, mobilisant également des références aux récits anciens notamment les mythes liés aux guerres saintes – pour contribuer à façonner une identité nationale encore en formation. La langue française et les récits qui l’accompagnaient ont ainsi joué un rôle majeur dans la construction du projet national, des figures de Roland ou de Charles Martel jusqu’aux textes de Jules Ferry, Gautier ou Gambetta, qui ont profondément marqué les campagnes françaises.

Au fil du temps, à mesure que s’atténuait la distance entre centre urbain et les marges rurales, que les populations paysannes s’intégraient davantage au modèle national, l’enjeu de l’unité culturelle a évolué. Les regards et les récits collectifs se sont alors davantage tournés vers la figure de « l’autre », notamment dans un contexte colonial. Aujourd’hui encore, les échos entre certains imaginaires médiévaux et des conceptions contemporaines de la nation demeurent perceptibles, par exemple dans certaines références récurrentes aux guerres saintes au sein de discours politiques.

Pour leur exposition au Frac, le collectif Tizintizwa présente une série d’œuvres spécialement conçues pour l’exposition qui dessinent un récit satirique semi-fictionnel utilisant divers supports. Fruit des recherches menées entre sources académiques et des recherches de terrain en Nouvelle-Aquitaine, les œuvres comprennent une vidéo, des oeuvres graphiques et sculpturales.

INFORMATIONS PRATIQUES

Exposition visible du 22 mai au 1er novembre 2026

Au Frac Poitou-Charentes, du mercredi au dimanche • 14h – 18h

Vernissage le jeudi 21 mai à 18h, en présence des artistes – inscription conseillée

Entrée gratuite, tout public

Visite accompagnée, gratuite et sans réservation tous les 1er dimanches du mois, à 16h00.

Pour mener leurs recherches, les quatre artistes du collectif ont été accueillis entre mars et octobre 2025 successivement à La Réciproque (Hasparren), La Forêt d’Art contemporain (PNR des Landes de Gascogne), Trapèze (St Jean d’Angély) et la Maison des écritures (La Rochelle).

FRAC Poitou-Charentes – site d’Angoulême 63 Boulevard Besson Bey, 16000 Angoulême, France Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545928701 https://www.fracpoitoucharentes.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-vernissage-de-lexposition-de-tizintizwa-au-frac-poitou-charentes-1986193193308?aff=oddtdtcreator&keep_tld=true »}] La collection réunit à ce jour près de 950 œuvres d’artistes français et étrangers et reflète l’actualité et la diversité des enjeux et des pratiques artistiques, dans une attention portée, dès les années 90, aux artistes émergents. Réflexions sur le statut de l’œuvre, de l’objet et de l’image, œuvres historiques et icônes actuelles dialoguent : de Marcel Duchamp à Bruno Peinado, via Raymond Hains, Martin Kippenberger, Paul McCarthy, Claude Lévêque, Xavier Veilhan ou Ugo Rondinone… Prospective, elle témoigne de la recherche et de la réflexion que mènent les artistes sur le monde d’aujourd’hui et qui sont liées à son fonctionnement (économique, social, politique, historique…), à ses codes (langages, représentations…) ou à ses productions (concepts, objets et images). Particulièrement représentative de la création artistique internationale de ces trente dernières années, la collection réunit des ensembles d’une grande cohérence dans des domaines aussi diversifiés que la peinture, le dessin, la sculpture, l’installation, la photographie, la vidéo ou le film. Le Frac inscrit aujourd’hui ses activités sur deux pôles, à Angoulême et à Linazay, afin de conduire au mieux ses missions de collection, de diffusion et de médiation de l’art contemporain.

Saison Méditerranée 2026

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