Vernissage de l’exposition d’Art à la Chapelle du château Uhart-Mixe samedi 18 juillet 2026.

Uhart-Mixe

Vernissage de l’exposition d’Art à la Chapelle du château

Château Uhart-Mixe Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 17:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Vernissage avec concert de musique classique du duo Horpiste Neuvième édition de l’exposition estivale d’Art à la chapelle d’Uhart-Mixe.

Un collectif de 8 artistes, en majorité professionnels, se réunissent pour présenter leurs œuvres, peintures, sculptures, illustrations dans un magnifique écrin chargé d’histoire. Il y a une florissante créativité locale puisque tous les artistes présentés sont béarnais et basques de France et d’Espagne. Chaque année depuis 9 ans, l’artiste peintre Christian Saint-Marc chapeaute l’événement avec une formidable énergie pour que ce moment apporte joie, beauté ou sérénité aux visiteurs. Tableaux abstraits ou représentation de la Nature, l’amateur d’art trouvera son bonheur dans la diversité proposée. .

Château Uhart-Mixe 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 71 78 saintpalais@otpaysbasque.com

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English : Vernissage de l’exposition d’Art à la Chapelle du château

L’événement Vernissage de l’exposition d’Art à la Chapelle du château Uhart-Mixe a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque