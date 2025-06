VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE A2L « À MA VILLE DE COEUR » Béziers 2 juillet 2025 07:00

Hérault

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE A2L « À MA VILLE DE COEUR » 44 bis Allées Paul Riquet Béziers Hérault

L’art dépasse l’esthétique il devient un élan de solidarité. Marqué par son parcours de Colombie à Béziers, A2L expose une œuvre sensible et engagée.

L’art ne se limite pas à l’esthétique il peut aussi être un puissant moteur de solidarité et d’humanité.

C’est marqué par son histoire d’enfance de la Colombie à Béziers, que l’artiste caritatif contemporain A2L nous propose une exposition, alliant créativité, émotion et engagement humanitaire, où chaque coup de pinceau est une émotion mise à nu.

Chaque couleur a sa destinée artistique et donne la vie au regard posé dessus

L’intégralité des ventes des œuvres de l’exposition sera reversée directement à l’Œuvre de Jeunesse de la Font-Neuve-Béziers.

Entrée libre. .

44 bis Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie maisonregion.herault@laregion.fr

English :

Art goes beyond aesthetics: it becomes a surge of solidarity. Marked by his journey from Colombia to Béziers, A2L exhibits a sensitive and committed body of work.

German :

Die Kunst geht über die Ästhetik hinaus: Sie wird zu einem Impuls der Solidarität. Geprägt von seiner Reise von Kolumbien nach Béziers, stellt A2L ein sensibles und engagiertes Werk aus.

Italiano :

L’arte va oltre l’estetica: diventa uno slancio di solidarietà. Segnato dal suo viaggio dalla Colombia a Béziers, A2L espone un corpus di opere sensibili e impegnate.

Espanol :

El arte va más allá de la estética: se convierte en una oleada de solidaridad. Marcado por su viaje de Colombia a Béziers, A2L expone una obra sensible y comprometida.

