Vernissage de l’exposition de Denise Etxanxu Bouges Salle du patronage Barcus

Vernissage de l’exposition de Denise Etxanxu Bouges

Salle du patronage Bourg Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Ne manquez pas une soirée culturelle passionnante au patronage à Barcus.

Nous vous invitons au vernissage de l’exposition des oeuvres de Denise Etxanxu Bouges. Vous y découvrirez ses dessins, estampes et peintures. .

Salle du patronage Bourg Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 79 97 25

English : Vernissage de l’exposition de Denise Etxanxu Bouges

German : Vernissage de l’exposition de Denise Etxanxu Bouges

Italiano :

Espanol : Vernissage de l’exposition de Denise Etxanxu Bouges

L’événement Vernissage de l’exposition de Denise Etxanxu Bouges Barcus a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Pays Basque