Vernissage de l’exposition de Denise Etxanxu Bouges Salle du patronage Barcus samedi 22 novembre 2025.

Salle du patronage Bourg Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22

Date(s) :
2025-11-22

Ne manquez pas une soirée culturelle passionnante au patronage à Barcus.
Nous vous invitons au vernissage de l’exposition des oeuvres de Denise Etxanxu Bouges. Vous y découvrirez ses dessins, estampes et peintures.   .

Salle du patronage Bourg Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 79 97 25 

