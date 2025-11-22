Vernissage de l’exposition de Denise Etxanxu Bouges Salle du patronage Barcus
Salle du patronage Bourg Barcus Pyrénées-Atlantiques
Ne manquez pas une soirée culturelle passionnante au patronage à Barcus.
Nous vous invitons au vernissage de l’exposition des oeuvres de Denise Etxanxu Bouges. Vous y découvrirez ses dessins, estampes et peintures. .
Salle du patronage Bourg Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 79 97 25
