Vernissage de l’exposition de Franck Bergès Cahors

117 Rue Georges Clemenceau Cahors Lot

Début : 2025-09-30 11:00:00

fin : 2025-10-04

L’atelier-Galerie William Montaudié ouvre ses portes à l’artiste Franck Bergès pour sa nouvelle exposition.

« Je peins depuis le début des années 1990. Mon travail oscille entre l’Art Naïf et Singulier, la bande dessinée et les Arts Premiers, la Figuration Libre et des résonances avec certains artistes de l’art moderne. J’ai besoin de poser des couleurs vives parce qu’il y a quelque-chose de sombre de l’autre côté. Je cherche les formes plastiques simples pour mettre en scène des univers figuratifs détaillés où chacun est libre d’interpréter. Cela donne des petites séries de peinture dont la plus emblématique est celle des Nanos. Dessiner et peindre sont des actes essentiellement ludiques et donc à prendre au sérieux. »

Franck BERGÈS

Peintre plasticien, vit et travaille à Cahors. .

117 Rue Georges Clemenceau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 09 44 18 25 ag.william-montaudie@hotmail.com

