Vernissage de l'exposition de Kléber & Martine Auger Cieurac 26 juin 2025 18:00

Lot

Vernissage de l'exposition de Kléber & Martine Auger Château de Haute-Serre Cieurac Lot

2025-06-26 18:00:00

2025-06-26

Christine et Bertrand-Gabriel Vigouroux sont heureux de vous inviter au vernissage du nouvel accrochage de Kléber & Martine Auger au Château de Haute-Serre.

Vous pourrez poursuivre la soirée à la Table de Haute-Serre (en terrasse ou dans le restaurant)

Réservations conseillées par téléphone ou par mail .

Château de Haute-Serre

Cieurac 46230 Lot Occitanie +33 5 65 20 80 20 hauteserre@g-vigouroux.fr

English :

Christine and Bertrand-Gabriel Vigouroux are delighted to invite you to the opening of Kléber & Martine Auger’s new exhibition at Château de Haute-Serre.

You can continue the evening at La Table de Haute-Serre (on the terrace or in the restaurant)

German :

Christine und Bertrand-Gabriel Vigouroux freuen sich, Sie zur Vernissage der neuen Ausstellung von Kléber & Martine Auger im Château de Haute-Serre einzuladen.

Sie können den Abend in La Table de Haute-Serre (auf der Terrasse oder im Restaurant) fortsetzen

Italiano :

Christine e Bertrand-Gabriel Vigouroux sono lieti di invitarvi all’anteprima della nuova mostra di Kléber & Martine Auger al Château de Haute-Serre.

Potrete proseguire la serata a La Table de Haute-Serre (sulla terrazza o nel ristorante)

Espanol :

Christine y Bertrand-Gabriel Vigouroux tienen el placer de invitarle al preestreno de la nueva exposición de Kléber & Martine Auger en el Château de Haute-Serre.

Puede continuar la velada en La Table de Haute-Serre (en la terraza o en el restaurante)

