Vernissage de l’exposition De la vigne au vin Parc Roux de Brignoles Pélissanne

Vernissage de l’exposition De la vigne au vin

Vendredi 7 novembre 2025 de 18h30 à 20h. Parc Roux de Brignoles Office de Tourisme du Massif des Costes Pélissanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 18:30:00

fin : 2025-11-07 20:00:00

Date(s) :

2025-11-07

Ce soir, l’Office de Tourisme vous ouvre ses portes pour le vernissage de l’exposition De la vigne au vin , de l’association Art & Pixel.

Ouvert à tous, ce vernissage est l’occasion de rencontrer les photographes à l’origine des clichés exposés. .

Parc Roux de Brignoles Office de Tourisme du Massif des Costes Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com

English :

Tonight, the tourist office opens its doors to celebrate the opening of De la vigne au vin , an exhibition by Art & Pixel.

German :

Heute Abend öffnet das Fremdenverkehrsamt seine Türen für die Vernissage der Ausstellung De la vigne au vin (Von der Rebe zum Wein) des Vereins Art & Pixel.

Italiano :

Questa sera, l’Ufficio del Turismo vi apre le porte per l’inaugurazione della mostra De la vigne au vin , a cura dell’associazione Art & Pixel.

Espanol :

Esta tarde, la Oficina de Turismo le abre sus puertas para la inauguración de la exposición De la vigne au vin , de la asociación Art & Pixel.

