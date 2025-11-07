Vernissage de l’exposition De la vigne au vin Parc Roux de Brignoles Pélissanne
Vernissage de l’exposition De la vigne au vin Parc Roux de Brignoles Pélissanne vendredi 7 novembre 2025.
Vernissage de l’exposition De la vigne au vin
Vendredi 7 novembre 2025 de 18h30 à 20h. Parc Roux de Brignoles Office de Tourisme du Massif des Costes Pélissanne Bouches-du-Rhône
Ce soir, l’Office de Tourisme vous ouvre ses portes pour le vernissage de l’exposition De la vigne au vin , de l’association Art & Pixel.
Ouvert à tous, ce vernissage est l’occasion de rencontrer les photographes à l’origine des clichés exposés. .
Parc Roux de Brignoles Office de Tourisme du Massif des Costes Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com
English :
Tonight, the tourist office opens its doors to celebrate the opening of De la vigne au vin , an exhibition by Art & Pixel.
German :
Heute Abend öffnet das Fremdenverkehrsamt seine Türen für die Vernissage der Ausstellung De la vigne au vin (Von der Rebe zum Wein) des Vereins Art & Pixel.
Italiano :
Questa sera, l’Ufficio del Turismo vi apre le porte per l’inaugurazione della mostra De la vigne au vin , a cura dell’associazione Art & Pixel.
Espanol :
Esta tarde, la Oficina de Turismo le abre sus puertas para la inauguración de la exposición De la vigne au vin , de la asociación Art & Pixel.
