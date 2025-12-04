Vernissage de l’Exposition de l’artiste peintre Pierre François Picard L’Orée des Thermes Vichy
Vernissage de l’Exposition de l’artiste peintre Pierre François Picard
L’Orée des Thermes 49 avenue Thermale Vichy Allier
Début : 2025-12-04 15:00:00
fin : 2025-12-04
2025-12-04
Vernissage de l’Exposition de l’artiste peintre Pierre François Picard.
L’Orée des Thermes 49 avenue Thermale Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 80 97 79 77 oreedesthermes@villavie.fr
English :
Opening of the exhibition by painter Pierre François Picard.
German :
Vernissage der Ausstellung des Malers Pierre François Picard.
Italiano :
Inaugurazione della mostra del pittore Pierre François Picard.
Espanol :
Inauguración de la exposición del pintor Pierre François Picard.
