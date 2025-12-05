Vernissage de l’exposition de l’association Courbes et Couleurs LOURDES Lourdes
Vernissage de l'exposition de l'association Courbes et Couleurs LOURDES Lourdes vendredi 5 décembre 2025.
LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées
2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Venez découvrir les œuvres des artistes de l'association et partager un moment convivial autour de la création.
Exposition du 5 au 12 décembre au Palais des Congrès
+33 5 62 42 54 57
English :
Opening of the Courbes et Couleurs exhibition
Come and discover the works of the association's artists and share a convivial moment around creation.
Exhibition from December 5 to 12 at the Palais des Congrès
