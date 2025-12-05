Vernissage de l’exposition de l’association Courbes et Couleurs LOURDES Lourdes

Vernissage de l’exposition de l’association Courbes et Couleurs

Venez découvrir les œuvres des artistes de l’association et partager un moment convivial autour de la création.

Exposition du 5 au 12 décembre au Palais des Congrès

+33 5 62 42 54 57

English :

Opening of the Courbes et Couleurs exhibition

Come and discover the works of the association’s artists and share a convivial moment around creation.

Exhibition from December 5 to 12 at the Palais des Congrès

