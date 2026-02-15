Vernissage de l’Exposition de l’atelier de peinture du Piquey Arès

Vernissage de l’Exposition de l’atelier de peinture du Piquey

Ne manquez pas le vernissage le mardi 3 mars à 18h30 de l’exposition de l’Atelier du Piquey qui, par la diversité de ses artistes, propose une multitude d’œuvres à découvrir.

Tout public Gratuit.

Renseignements au 06 18 27 24 98 ou à micro-folie@ville-ares.fr

Lieu 13/15 avenue de Bordeaux.

Salle des expositions Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 27 24 98 micro-folie@ares-ville.fr

English : Vernissage de l’Exposition de l’atelier de peinture du Piquey

