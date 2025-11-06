VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE LIONEL CATANZANO ESPRIT LIBRE Béziers

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE LIONEL CATANZANO ESPRIT LIBRE

Peintre agathois autodidacte, Lionel Catanzano exprime une énergie libre et puissante à travers ses grands formats abstraits, où chaque geste fait naître couleur, matière et émotion.

Peintre agathois aussi discret que talentueux, Lionel Catanzano cultive un art puissant et libre. Autodidacte, il peint depuis l’âge de 15 ans sur différents supports avec une prédilection pour les grands formats, caractéristiques de l’expressionnisme abstrait. Pour lui, la toile est une véritable arène, un espace clos où il s’extériorise, s’exprime et libère ses énergies. Ce qu’il crée n’est pas une simple image, mais un véritable évènement.

Son geste pictural, nourri de spontanéité et de passion, recouvre entièrement la toile, jusqu’à assurer parfois l’encadrement. Chaque coup de pinceau chasse le précédent, révélant la matière et donnant à la couleur toute sa force expressive. Passant du noir à la lumière, il associe la peinture à l’huile à des pigments pour enrichir ses créations. Il suit son inspiration et ses envies, trouvant toujours le même plaisir dans l’exploration et la naissance de nouvelles œuvres. .

A self-taught painter from Agatha, Lionel Catanzano expresses a free and powerful energy through his large-format abstracts, where each gesture gives rise to color, matter and emotion.

Der autodidaktische Maler Lionel Catanzano aus Agathois drückt in seinen großformatigen abstrakten Bildern eine freie und kraftvolle Energie aus, in denen jede Geste Farbe, Materie und Emotionen hervorbringt.

Pittore autodidatta di Agata, Lionel Catanzano esprime un’energia libera e potente attraverso i suoi astratti di grandi dimensioni, dove ogni gesto dà origine a colore, materia ed emozione.

Pintor autodidacta de Agatha, Lionel Catanzano expresa una energía libre y poderosa a través de sus abstractos a gran escala, donde cada gesto da lugar al color, la materia y la emoción.

