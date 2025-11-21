Vernissage de l’exposition de Lutxo soak Rue Arhanpia Tardets-Sorholus
Vernissage de l’exposition de Lutxo soak Rue Arhanpia Tardets-Sorholus vendredi 21 novembre 2025.
Rue Arhanpia Kakotxa Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Lutxo sera à Tardets pour présenter ses oeuvres lors du vernissage.
Il y mêle avec dextérité la peinture, le collage et l’encre. Afin de profiter pleinement du plaisir d’être ensemble, Kakotxa est un lieu sans smartphone. Merci de bien vouloir laisser vos appareils à la maison ou dans la voiture. .
Rue Arhanpia Kakotxa Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28
